من هي والدة مبابي التي تتحكم بمصيره؟

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية، يوم 30 حزيران 2022، ما يعني أنه يعيش أوقاتاً تتيح له التوقيع مع أي نادٍ يرغب في ضمه، دون الرجوع لإدارة باريس سان جيرمان، وذلك حسب لوائح وقوانين انتقالات اللاعبين، المتعارف عليها.وُلدت فايزة العماري من أبوين جزائريين في عام 1974، في "بوندي"، وهي بلدة فرنسية تابعة لسان دوني، شمال فرنسا.عاشت العماري حياتها بالكامل في بوندي، قبل أن تنتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أربع سنوات فقط، وتحديداً في عام 2018.كانت العماري شخصية رياضية بامتياز، حيث مارست لعبة كرة اليد، وكانت إحدى لاعبات نادي آس بوندي في مركز الجناح الأيمن، من أواخر التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما لعبت بقميص منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية.تزوجت ويلفريد مبابي، وهو رجل فرنسي من أصول كاميرونية، ومارس كرة القدم لبعض الوقت، وأنجبت منه ولدين هما كيليان مبابي وإيثان مبابي، كما لديهما ابن ثالث بالتبني وهو جيريس كيمبو إكوكو.وحسب موقع rmc الفرنسي، فإن العماري انفصلت عن زوجها، لكنهما يتمتعان بعلاقة رائعة، وما يزالان المستشارَين الرئيسيين لأولادهما فيما يتعلق بقراراتهم المستقبلية.وبطبيعة الحال، يُعتبر كيليان، نجم الـ"بي إس جي"، هو أنجح أولادها على الإطلاق حتى اللحظة، بينما شقيقه الأصغر إيثان يلعب لنادي العاصمة الفرنسية تحت سن 12 عاماً، أما إكوكو فيلعب في نادي بورصة سبور التركي.درست العلوم التربوية وعملت مديرة في أحد المراكز الترفيهية بدوام كامل، وهي الآن المسؤولة عن إدارة أعمال نجلها كيليان.ودعمت والدة مبابي نجلها في وجه الانتقادات التي طالته، عقب إهداره ركلة ترجيح في مباراة فرنسا ضد سويسرا بثُمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، الأمر الذي تسبب في إقصاء "الديوك" من البطولة.كشفت العماري في إحدى المقابلات الصحفية، أنهم عاشوا ظروفاً صعبة، وكان الفقر ملازماً لهم، لدرجة أنهم لم يمسكوا مالاً لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت تخشى أن يوقظها أحد في الليل، ليسألها عن استرداد أمواله.واعترفت في مقابلة لها في تشرين الثاني 2021، بأنها كانت تفضّل أن يلعب مبابي للمنتخب الجزائري، لكنه ارتدى قميص فرنسا، ولحسن حظه تُوج بكأس العالم في عام 2018.