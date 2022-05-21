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رياضة

محمد صلاح: تصريحاتي عن ريال مدريد فسرت بشكل خاطئ

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:00
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وصف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجمعة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وريال مدريد الإسباني بأنه "سيكون صعبا".

وقال محمد صلاح في حواره مع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية: "مواجهة ريال مدريد؟ البعض فسر تصريحاتي السابقة بشكل يوحي أنني أخطأت في حقهم، هم أكبر فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولكن بالنظر إلى ما حدث في نهائي 2017 أمامهم، لذلك كنت أتمنى مواجهتهم".
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وأكمل: "ولكن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية، ريال مدريد فريق نجح في الفوز على كافة الفرق القوية، أنا متحمس للنهائي وأتمنى الفوز".
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