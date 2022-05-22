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رياضة

دي بروين يتفوق على صلاح ويحرز لقب أفضل لاعب في الموسم

Lebanon 24
22-05-2022 | 02:00
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فاز الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، متفوقًا على المصري محمد صلاح، فيما اختير زميله في الفريق فيل فودن أفضل لاعب شاب.
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وسجل دي بروين 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم (رقم قياسي شخصي) بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة ليحقق هذه الجائزة للمرة الثانية بعد موسم 2019-2020.

وتفوق لاعب الوسط في القائمة النهائية على زميله في الفريق البرتغالي جواو كانسيلو، ثنائي ليفربول صلاح وترنت ألكسندر-أرنولد، لاعب وست هام جارود بوين، مهاجم أرسنال الشاب بوكايو ساكا، نجم توتنهام الكوري الجنوبي سونغ هيون-مين ولاعب ساوثمبتون جيمس وورد براوز.

وقال دي بروين "الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية هو إنجاز أفتخر به".

وتابع "هناك جودة عالية في الدوري الممتاز وشرف لي أن تتم تسميتي مع العديد من اللاعبين الرائعين الذين قدموا مواسم رائعة مع أنديتهم".

ورغم أن صلاح يتصدر ترتيبَي الهدافين (22) والممررين الحاسمين (13)، إلا أن ذلك لم يسعفه للتويج بالجائزة للمرة الثانية بعد موسم 2017-2018.
 
وبات دي بروين رابع لاعب يتوج بالجائزة مرتين بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (2007 و2008) والصربي نيمانيا فيديتش (2009 و2011) مع مانشستر يونايتد والفرنسي تييري هنري (2004 و2006) مع أرسنال منذ تأسيسها موسم 1994-1995.

من جهة أخرى، لعب فودن دورًا أساسيًا في مشوار سيتي التواق للحفاظ على لقبه في الدوري، إذ يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبل المرحلة الأخيرة الأحد.

وقال اللاعب البالغ 21 عامًا وصاحب 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة في الدوري، لموقع النادي الأزرق "أنا فخور لنيل الجائزة للموسم الثاني تواليًا. هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين في البرميرليغ هذا الموسم ويشرفني ان أتوج مجددًا".

وتابع "كنت حقًا سعيدًا لأدائي هذا الموسم، ومن الرائع المساهمة مع هذا الفريق وآمل في أن يكون موسمًا ناجحًا جديدًا".

وفي جائزة تصوّت فيها الجماهير، حلّ فودن أمام ألكسندر-أرنولد، لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت، لاعب وسط وست هام ديكلان رايس وثنائي أرسنال آرون رامسدايل وساكا وثنائي كريستال بالاس كونور غالاغر وتايريك ميتشل.
المصدر: سكاي نيوز
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