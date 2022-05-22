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رياضة

تفاصيل "رسالة الاعتذار" التي وجهها مبابي لرئيس ريال مدريد

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:00
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كشف جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، تفاصيل "رسالة الاعتذار"، التي وجّهها النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز.


وبعد أيام من الجدل، أعلن، اليوم السبت، بصفة رسمية قرار المهاجم الفرنسي بتمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
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وكانت تقارير صحفية ترجح نهاية مسيرة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع فريق "عاصمة الأنوار"، وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال مبابي، في الرسالة التي وجهها اليوم إلى رئيس الريال: "السيد فلورنتينو بيريز، أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جرمان".
 
وأضاف: "أود أن أشكرك على الفرصة التي منحتها لي للعب مع ريال مدريد، النادي الذي كنت معجبا به منذ طفولتي".

وختم رسالته بالقول: "آمل أن تتفهم قراري.. حظا سعيدا في نهائي دوري أبطال أوروبا".
 
المصدر: سكاي نيوز
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