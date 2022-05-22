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رياضة

الصراع المجنون على لقب البريميرليغ بين ليفربول ومانشستر سيتي.. لمن الأفضلية؟

Lebanon 24
22-05-2022 | 11:00
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يملك مانشستر سيتي قدره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة الأحد متقدما بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.
وسيضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب الرابع في خمس سنوات، حال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا الـ14 في الترتيب والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.
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ويعرف سيتي تماما مرارة الخسارة في اللحظات الأخيرة، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدما على ريال مدريد الإسباني.
في المقابل، يحارب ليفربول على جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم لقب الكأس وكأس الرابطة في إنجلترا.
بعد المرحلة الأخيرة من البريميرليغ، يستعد الفريق الأحمر لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد في باريس، آملا في تتويج موسمه برباعية تاريخية لأحد الأندية الإنجليزية.
وسيضفي تواجد أسطورة وسط ليفربول ستيفن جيرارد على مقعد المدرب لدى أستون فيلا، نكهة إضافية على المعركة الأخيرة في الدوري.
لم يحرز جيرارد أي لقب دوري مع ليفربول خلال 17 عاما في ملعب أنفيلد، لكنه قد يساهم بتوفير لقب جديد له من خلال عرقلة سيتي.
بحال فوز سيتي سيضمن اللقب، وبحال خسارته أو تعادله سينتزع ليفربول اللقب بحال خرج فائزا على ولفرهامبتون الثامن والذي لم يفز في آخر 6 مباريات.
وبحال خسارة سيتي (90 نقطة) وتعادل ليفربول (89) وبالتالي تساويهما بالنقاط، سيضمن سيتي اللقب منطقيا كونه يملك أفضلية فارق ستة أهداف عن ليفربول.
المصدر: روسيا اليوم
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