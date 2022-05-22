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رياضة
أول ضحية لمبابي في سان جيرمان
Lebanon 24
22-05-2022
|
14:00
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قررت إدارة باريس سان جيرمان، إقالة أحد مديري النادي من منصبه، عقب ساعات قليلة من تجديد عقد كيليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن النادي منح المهاجم البالغ 23 عاما صلاحيات كبيرة داخل النادي.
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ووفقا للصحيفة، اليوم الأحد، فإن سان جيرمان أقال ليوناردو من منصب المدير الرياضي للنادي الباريسي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ ليوناردو بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة سان جيرمان، وميتز في ختام الدوري الفرنسي والتي انتهب لمصلحة زملاء مبابي بخماسية نظيفة.
وذكرت الصحيفة أن لويس كامبوس يعد أبرز المرشحين لخلافة ليوناردو في منصب المدير الرياضي بـ"حديقة الأمراء".
وزعمت العديد من التقارير أن الأجواء متوترة بين مبابي وليوناردو منذ الصيف الماضي.
ولا يريد كيليان استمرار مشروعات ليوناردو في باريس، التي لم تجد بثمارها طوال السنوات الماضية.
وسجل مبابي "هاتريك" ساهم في فوز فريقه على ميتز (5-0) على هامش التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأخيرة.
ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 28 هدفا، ليفوز بجائزة الهداف للموسم الرابع على التوالي.
المصدر:
روسيا اليوم
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