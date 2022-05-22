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رياضة
تقارير تكشف آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان لإقناع زيدان بقيادة الفريق
Lebanon 24
22-05-2022
|
16:00
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كشف جولين مينار، الصحفي بقناة "تيليفوت" الفرنسية، عن رفض زين الدين زيدان، عرض باريس سان جيرمان لتدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.
ومن المتوقع أن يغادر الأرجنتيني منصبه عقب نهاية الموسم الحالي رغم فوزه بالدوري الليغ 1، إلا أنه خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا وخسارته للسوبر الفرنسي.
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وقال مينار إن "زيدان لن يأتي إلى باريس سان جيرمان رغم الاهتمام الشديد من النادي الفرنسي".
فيما قالت شبكة"RMC" إن"هناك اتصالات مباشرة حدثت بالفعل بين زيدان وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث لم يقل الفرنسي (لا) للمناقشات الأخيرة ويستمع باهتمام، ولكن اتفاقا مع باريس سان جيرمان لا يزال بعيد المنال".
وأشارت: "بحسب معلوماتنا، فإنه في كانون الأول الماضي حاول أمير قطر بالفعل إقناع زيدان بتولي مهمة تدريب سان جيرمان، ولكن زيدان وقتها رفض مفضلا أن يظل متاحا لتولي منصب مدرب منتخب فرنسا".
وأوضحت الشبكة الشهيرة: "فرضية تولي زيدان قيادة النادي الفرنسي قد تكون أكبر في حالة مدد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عقده لقيادة الديوك الفترة المقبلة".
المصدر:
روسيا اليوم
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