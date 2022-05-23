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رياضة

وزير الرياضي الروسي يبحث عن بدائل لواردات المعدات الرياضية

Lebanon 24
23-05-2022 | 16:00
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صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، خلال مائدة مستديرة حول استبدال الواردات في مجال الرياضة، بأنه من الضروري إيجاد حلول وتقليل المخاطر في توريد المعدات للرياضات بشكل عام.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن ماتيتسين، قوله: "الرياضة والصناعة مترابطة اليوم. نعطي الأولوية لمسألة استبدال الواردات. أنا متأكد من أننا سنجد حلا".
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حسب قول وزير الرياضة الروسي، من الضروري إيجاد حلول وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أنه لا ينبغي على المرء أن يرفض على الفور فرصة الحفاظ على إمداد بعض المعدات الرياضية من خلال قنوات متوازية.
واختتم: "أنا متأكد من أن وزارة الرياضة ستجد الحل المناسب في المستقبل القريب. ضغوط شديدة، وعقوبات صارمة ، نحتاج إلى إيجاد الحل الصحيح وتحديد المبادرات التشريعية، القانون. واتخاذ خطوات تسمح لنا بالخروج من الأزمة".
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت المنظمات الرياضية الدولية بعدم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقات.
وفي وقت سابق، وصف دميتري سفيشيف، رئيس لجنة مجلس الدوما للرياضة والتربية البدنية، استبدال الواردات بالمهمة الأكثر أهمية لتطوير الرياضة في روسيا.
 
(روسيا اليوم)
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