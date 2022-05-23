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رياضة

كافاني يودع مانشستر يونايتد بتصرف "مشين"

Lebanon 24
23-05-2022 | 23:00
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رسميا، رحيل مهاجمه الأورغوياني، إدينسون كافاني، عن ملعب "أولد ترافورد"، بعد نهاية الموسم الحالي.
ونشر مانشستر يونايتد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، يتحدث فيه كافاني مع زميله التونسي حنبعل المجبري، ويعطي تعليمات للاعبين آخرين في فريق "الشياطين الحمر"، مرفقا بالتعليق: "سنفتقد توجيهاتك وخبرتك".
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وأكد الألماني، رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رحيل كافاني عن الفريق، حيث قال خلال تصريحات صحفية: من التشكيل الأساسي لدينا، سيغادر إدينسون كافاني، حيث لن يلعب لهذا النادي الموسم المقبل.
واختار كافاني الرحيل عن مانشستر يونايتد بطريقة غير لائقة، إذ التقطت عدسات الكاميرات صورة للمهاجم وهو يوجه إشارة خارجة لبعض مشجعي "الشياطين الحمر"، وذلك أثناء توجهه لاستقلال حافلة الفريق عقب الهزيمة المذلة أمام كريستال بالاس (1-0) يوم الأحد الماضي، على ملعب "سلهرست بارك"، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واختتم نادي مانشستر يونايتد مشوراه الكارثي في الموسم الحالي للدوري، بتعرضه للهزيمة الـ12 وهو أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد، منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي "البريميرليغ" عام 1992، واكتفى بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، وذلك بفضل هزيمة منافسه وست هام يونايتد أمام مضيفه برايتون (1-3).
ولم يكشف إدينسون كافاني، البالغ من العمر 35 عاما، عن وجهته المقبلة بعدما ارتبط اسمه مع أكثر من فريق.
 
(روسيا اليوم)
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