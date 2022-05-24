ما سبب رفض مبابي التوجه الى ريال مدريد؟

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كشفت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سبب رفضه الانتقال إلى ريال مدريد، وموافقته على تمديد عقده مع فريقه الحالي لثلاث سنوات جديدة.وقال مبابي خلال مراسم توقيع عقده الجديد برفقة رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، إنه وصل إلى قناعة، العام الماضي، بأن الوقت بات مناسباً لمغادرة باريس والانضمام إلى ريال مدريد، لكن مهاجم منتخب فرنسا أكد أن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه إلى تمديد عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ليبقى اللاعب، البالغ عمره 23 عاماً، حتى 2025.وتقدم ريال مدريد بعرض لضم مبابي العام الماضي، لكن جاء الرفض من سان جيرمان، الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.وقال مبابي، "كان دائماً قراراً صعباً.. أردت وقتاً لاتخاذ القرار الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل مع الضغوط، لأني أعيش هذه الأجواء منذ أن كنت في 14 من عمري".وأضاف: "الجميع يعرف أنني أردت المغادرة العام الماضي. كنت مقتنعاً بأن هذا كان أفضل قرار في ذلك الوقت. السياق مختلفٌ الآن، من الناحية الرياضية والشخصية. فرنسا هي البلد الذي نشأت فيه، لقد عشت دائماً هنا ولم يكن قرار المغادرة سهلاً. لقد تغير المشروع الرياضي أيضاً، مما جعلني أرغب في البقاء، لا أعتقد أن قصتي قد انتهت بعد".وأكد مبابي أنه اتخذ قراره الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، لكن النادي طلب منه عدم إبلاغ رفاقه في الفريق، لأنهم يريدون إبقاء الأمر سراً ومفاجأة العالم.وقال مبابي: "اتخذت القرار قبل المكالمة مع (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز. أكنّ احتراماً كبيراً له ولريال مدريد. لقد أرادوا فعل الكثير لإسعادي. لذلك أشكرهم على ذلك.. أود أن أشكر جماهير ريال مدريد".وواصل: "أتمنى أن يتفهموا قراري البقاء في بلدي. أنا فرنسي حتى النخاع وأريد أن أبقى هنا وأن أقود فرنسا نحو القمة وأتقدم بهذا النادي والدوري للأمام".وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن يكون قائداً لباريس سان جيرمان قال مبابي: "نملك قائداً بالفعل ولا أريد أن أنتزع شارة القيادة من ماركينيوس. إنه يستحق ذلك. لست بحاجة إلى ارتداء شارة القيادة للتعبير عن أفكاري فيما يختص باللعب أو أن أكون قدوة في الملعب".وقال مبابي إنه لم تحدث أي ضجة بشأن الجوانب المالية أو حقوق استغلال صوره.وأضاف: "بصراحة تحدثنا منذ شهور عن المشروع الرياضي، وتحدثنا لبضع دقائق عن المال والصور الرياضية (الحقوق)".