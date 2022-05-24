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رياضة

"إنها الوحيدة التي أملكها"... سرقة ميدالية مدرب ميلان خلال التتويج بالدوري!

Lebanon 24
24-05-2022 | 11:00
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كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، أن ميدالية التتويج الخاصة به سرقت خلال مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء الأحد.

ولعب بيولي (56 عاماً) دورا بارزا هذا الموسم في قيادة ميلان للتتويج متفوقا على إنتر ميلان، الفريق السابق لبيولي، لكن المدرب واجه موقفا مزعجا خلال مراسم التتويج يوم الأحد.
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وقال بيولي في تصريحات نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" : لقد انتزعوا ميداليتي خلال الاحتفالات، أطلب المساعدة في استرداد الميدالية، إنها هي الوحيدة التي أملكها.

وحسم ميلان تتويجه بالدوري للمرة الأولى خلال 11 عاما إثر فوزه على ساسولو 3 - صفر مساء أمس الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، حيث فاز بالصدارة برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
المصدر: العربية
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