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رياضة

مقابل 5.3 مليار دولار.. "البريميرليغ" توافق على صفقة شراء تشلسي

Lebanon 24
24-05-2022 | 14:22
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أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشلسي الى مجموعة تود بوهلي الأميركية، وفق ما أعلن الثلاثاء، مما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من اتمامها نهائياً.
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ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من أيار.
وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء "وافق مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/كليرلايك كونسورتيوم".
ولن تُحسَم الصفقة نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
 
(الحرة)
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