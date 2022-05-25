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رياضة

بعدما وصفت مانشستر يونايتد بـ "الحثالة".. "بي بي سي" تعتذر!

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:00
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قدمت شبكة "بي بي سي" اعتذارا بعد ظهور رسالة على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنكليزية في بريطانيا، صباح أمس الثلاثاء، تقول "مانشستر يونايتد حثالة".

 

وقال بيان رسمي لقناة "بي بي سي": "كان هناك خلل فني أثناء التدريب على استخدام شريط الاخبار التجريبي الخاص بنا، والذي انتقل إلى البث الحي لبضع ثوان".

 

وأضاف "نعتذر عن أي إساءة على الهواء".

 

وفي وقت لاحق اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة.

 

وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان "يكتب أشياء عشوائية".

 

وظهرت رسالة أخرى على الشريط تقول: "طقس ممطر في كل مكان".

 

وقالت ماكفي للمشاهدين: "قبل قليل، ربما لاحظ بعضكم شيئا غير عادي بالمرة على شريط الأخبار الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة، إذ ظهر تعليق حول مانشستر يونايتد، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة منه".

 

وأضافت: "اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث: خلف الكواليس، كان هناك شخص ما يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط ووضع نص على الشريط، لذلك كان يكتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق".

 

وقالت: "لذا أعتذر إذا كنتم قد رأيتم ذلك وتعرضتم للإهانة وأنتم من محبي مانشستر يونايتد"، وتابعت: "لكن من المؤكد أن هذا كان خطأ ولم يكن من المقصود أن يظهر على الشاشة. إذن كان هذا ما حدث. اعتقدنا أنه من الأفضل شرح ذلك لكم".

 

 

 

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المصدر: روسيا اليوم
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