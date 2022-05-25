Advertisement

رياضة

هذا هو أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لموسم 2022

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-955679-637890581893651168.jpg
Doc-P-955679-637890581893651168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاز الألماني، يورغن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).

 

وجاء فوز كلوب، البالغ من العمر 54 عاما، بجائزة أفضل مدرب، بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد هوية الفائز.

 

وحصل كلوب على جائزة أفضل مدرب للمرة الثانية، بعد الأولى في عام 2020 بعد حصول فريقه على لقب الدوري المحلي، وأصبح خامس مدرب يحقق هذه الجائزة من دون أن يحصل على لقب بطل الدوري الإنكليزي.

 

وقاد المدرب الألماني فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب بطل كأسي الاتحاد الإنكليزي والرابطة المحترفة حتى الآن، واحتل "الريدز" تحت قيادته مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب "الفيسلوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا.

 

ويبحث يورغن كلوب عن تحقيق الثلاثية هذا الموسم، لإنهاء الموسم بأفضل طريقة، عندما يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بالعاصمة باريس.

Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:22 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
11:00 | 2022-05-25
08:00 | 2022-05-25
02:00 | 2022-05-25
23:00 | 2022-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website