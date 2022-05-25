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رياضة

بيع نادي "تشيلسي" لملياردير أميركي... من هو؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 14:00
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أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإتمام عملية بيع نادي تشيلسي لصالح المجموعة التي يقودها الملياردير الأميركي تود بويلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة البريطانية نادين دوريس.

وقالت دوريس في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أصدرت الحكومة الليلة الماضية ترخيصا يسمح ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم".
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وأضافت: "نظرا للعقوبات التي فرضناها على الأشخاص المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد" يحل بدلا من الروسي رومان أبراموفيتش.
المصدر: روسيا اليوم
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