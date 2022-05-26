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رياضة

روما ومورينيو يسطران التاريخ!

Lebanon 24
26-05-2022 | 02:00
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دخل نادي روما الإيطالي تاريخ مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، كأول بطل للمسابقة الأوروبية الحديثة، إثر فوزه على فريق فينورد الهولندي (1-0) مساء أمس الأربعاء.

 

ويدين فريق روما بالفضل في انتصاره لنجمه نيكولو زانيولو، الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "Air Albania Stadium" بالعاصمة الألبانية تيرانا.

 

ورفع نادي روما بذلك الكأس الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، وهو اللقب القاري الأول لفريق "الذئاب"، بينما أصبح مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أول مدرب يفوز بلقب بطل النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي "Europa Conference League"، والبطولة المرموقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، والمسابقة القارية الثانية الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

 

وقاد جوزيه مورينيو "السبيشال وان" نادي روما إلى الفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه.

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المصدر: روسيا اليوم
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