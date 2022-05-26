Advertisement

رياضة

بعدما دخلت التاريخ.. انسحاب اللاعبة المصرية ميار شريف من "رولان غاروس"!

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-955998-637891452849541406.png
Doc-P-955998-637891452849541406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد المصري للتنس أمس الأربعاء انسحاب ميار شريف من فرنسا المفتوحة بعد إصابتها بشرخ في القدم خلال فوزها التاريخي يوم الثلاثاء الماضي على الأوكرانية مارتا كوستيوك لتصبح أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات السيدات في رولان غاروس.

 

وقال الاتحاد المصري على "فيسبوك": تحتاج ميار لفترة علاج من ستة إلى ثمانية أسابيع بعدما استكملت مباراة الثلاثاء وهي مصابة. وتمنى الاتحاد عودة سريعة للاعبة المصرية للمنافسات.

 

وفازت ميار 6-3 و7-5 على الأوكرانية كوستيوك يوم الثلاثاء، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة، وكان من المقرر أن تلتقي في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسك.

 

وأحرزت ميار لقب بطولة كارلسروهه للتنس للعام الثاني على التوالي بعد انتصارها 6-2 و6-4 على الأمريكية برناردا بيرا الأسبوع الماضي.

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-05-26
16:00 | 2022-05-26
14:00 | 2022-05-26
11:00 | 2022-05-26
08:00 | 2022-05-26
02:00 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website