بعدما دخلت التاريخ.. انسحاب اللاعبة المصرية ميار شريف من "رولان غاروس"!

أعلن الاتحاد المصري للتنس أمس الأربعاء انسحاب ميار شريف من فرنسا المفتوحة بعد إصابتها بشرخ في القدم خلال فوزها التاريخي يوم الثلاثاء الماضي على الأوكرانية مارتا كوستيوك لتصبح أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات السيدات في رولان غاروس.

وقال الاتحاد المصري على "فيسبوك": تحتاج ميار لفترة علاج من ستة إلى ثمانية أسابيع بعدما استكملت مباراة الثلاثاء وهي مصابة. وتمنى الاتحاد عودة سريعة للاعبة المصرية للمنافسات.

وفازت ميار 6-3 و7-5 على الأوكرانية كوستيوك يوم الثلاثاء، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة، وكان من المقرر أن تلتقي في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسك.

وأحرزت ميار لقب بطولة كارلسروهه للتنس للعام الثاني على التوالي بعد انتصارها 6-2 و6-4 على الأمريكية برناردا بيرا الأسبوع الماضي.