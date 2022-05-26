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رياضة

طرح تذاكر آخر 3 مباريات مؤهلة إلى مونديال قطر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، عن طرح تذاكر آخر ثلاث مباريات فاصلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك اليوم الخميس.

 

وذكر الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم أمس الأربعاء، أن استاد أحمد بن علي، أحد الملاعب الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم، سيستضيف المباريات الثلاث التي يختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

 

وسيحظى منتخبان بفرصة المشاركة في النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط نهاية العام الجاري.

 

وتنطلق المباريات الثلاث المرتقبة يوم 7 حزيران المقبل، بمباراة الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات وأستراليا لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه منتخب بيرو في مباراة فاصلة، في 13 من الشهر ذاته، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى مونديال 2022.

 

بينما ستجمع المباراة الثالثة منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022.

 

وسيلتحق الفائز من الملحق الآسيوي بين الإمارات وأستراليا ومنتخب بيرو، بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، والتي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب، وتونس والدنمارك.

 

في حين سيلتحق الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بالمجموعة الخامسة لينضم إلى كل من اليابان وإسبانيا، وألمانيا.

 

وستقام مباريات بطولة كأس العالم في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبلين.

 

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المصدر: روسيا اليوم
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