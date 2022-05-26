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رياضة

مورينيو يحقق "إنجازا تاريخيا" بفوز روما بكأس المؤتمر

Lebanon 24
26-05-2022 | 11:00
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قاد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، فريقه روما، للتتويج بلقب أول نسخة من كأس المؤتمر الأوروبي بعد فوز نادي العاصمة الإيطالية في نهائي المسابقة على نظيره الهولندي نادي فينورد 1-0، في ألبانيا، الأربعاء.
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هدف المباراة الوحيد أحرزه زانيولو في الشوط الأول، ومضى روما ليحافظ على تقدمه في بقية المباراة ويتوج باللقب.

وأصبح مورينيو أول مدرب في التاريخ يحقق لقب كل البطولات القارية الثلاثة على مستوى الأندية.

كما انفرد بالرقم القياسي في تتويجه بخمس نهائيات قارية، وهو اللقب القاري الأول في تاريخ نادي ذئاب روما.
 
وأسكن زانيولو (22 عاما) الكرة الشباك في الدقيقة 32 بلمسة بقدمه اليسرى بعد أن تسلمها بالصدر ليهدي روما لقب النسخة الأولى للمسابقة الثالثة للأندية الأوروبية والمستحدثة هذا الموسم.

وصمد روما، الذي كان لقبه القاري الوحيد السابق في كأس المعارض عام 1961، أمام محاولات المنافس الهولندي لتحقيق انتفاضة وسدد فينوورد في إطار المرمى مرتين في الشوط الثاني.

وتصدى حارس روما روي باتريسيو لفرص خطيرة إذ استحوذ فينوورد على الكرة، لكنه لم يكن محصنا من الهجمات المرتدة لروما.
المصدر: سكاي نيوز
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