مورينيو يحقق "إنجازا تاريخيا" بفوز روما بكأس المؤتمر

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قاد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، فريقه روما، للتتويج بلقب أول نسخة من كأس المؤتمر الأوروبي بعد فوز نادي العاصمة الإيطالية في نهائي المسابقة على نظيره الهولندي نادي فينورد 1-0، في ألبانيا، الأربعاء.هدف المباراة الوحيد أحرزه زانيولو في الشوط الأول، ومضى روما ليحافظ على تقدمه في بقية المباراة ويتوج باللقب.وأصبح مورينيو أول مدرب في التاريخ يحقق لقب كل البطولات القارية الثلاثة على مستوى الأندية.كما انفرد بالرقم القياسي في تتويجه بخمس نهائيات قارية، وهو اللقب القاري الأول في تاريخ نادي ذئاب روما.