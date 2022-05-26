كارفاخال ردًا على تصريحات صلاح بشأن "الثأر": أخشى من هزيمة جديدة

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رد مدافع فريق ريال مدريد، داني كارفاخال، على نجم ليفربول، محمد صلاح، بشأن تصريحاته الأخيرة عن رغبته في الثأر من "المرينغي"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، في فرنسا.وقال صلاح في وقت سابق، إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، قبل مباراة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف خلال الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2018، ليخرج من الملعب ويخسر "الريدز" حينها (3-1).وعن ذلك، قال كارفاخال في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في مزاج للانتقام.. صحيح أنك عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد دائما الحصول على فرصة ثانية ضد الفريق نفسه، من أجل التغلب عليه".وأضاف: "دعونا نأمل في ألا تكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا أمام ريال مدريد عبئا مهما على صلاح".وسيواجه فريق ريال مدريد ليفربول مرة أخرى يوم السبت المقبل، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.