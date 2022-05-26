22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كارفاخال ردًا على تصريحات صلاح بشأن "الثأر": أخشى من هزيمة جديدة
Lebanon 24
26-05-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد مدافع فريق ريال مدريد، داني كارفاخال، على نجم ليفربول، محمد صلاح، بشأن تصريحاته الأخيرة عن رغبته في الثأر من "المرينغي"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، في فرنسا.
وقال صلاح في وقت سابق، إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، قبل مباراة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".
Advertisement
وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف خلال الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2018، ليخرج من الملعب ويخسر "الريدز" حينها (3-1).
وعن ذلك، قال كارفاخال في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في مزاج للانتقام.. صحيح أنك عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد دائما الحصول على فرصة ثانية ضد الفريق نفسه، من أجل التغلب عليه".
وأضاف: "دعونا نأمل في ألا تكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا أمام ريال مدريد عبئا مهما على صلاح".
وسيواجه فريق ريال مدريد ليفربول مرة أخرى يوم السبت المقبل، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
Lebanon 24
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
03:15 | 2022-05-26
26/05/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
00:50 | 2022-05-26
26/05/2022 12:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
03:00 | 2022-05-26
26/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-05-26
26/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
01:51 | 2022-05-26
26/05/2022 01:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-05-26
هل تتذكرون أهداف نهائي 2018 و"كوارث" حارس مرمى ليفربول؟ شاهدوها
14:00 | 2022-05-26
قصة نجاح مانشستر سيتي.. "السر" في خلطة غوارديولا
11:00 | 2022-05-26
مورينيو يحقق "إنجازا تاريخيا" بفوز روما بكأس المؤتمر
08:00 | 2022-05-26
طرح تذاكر آخر 3 مباريات مؤهلة إلى مونديال قطر.. إليكم التفاصيل
05:00 | 2022-05-26
بعدما دخلت التاريخ.. انسحاب اللاعبة المصرية ميار شريف من "رولان غاروس"!
02:00 | 2022-05-26
روما ومورينيو يسطران التاريخ!
فيديو
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
08:36 | 2022-05-26
27/05/2022 07:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
07:25 | 2022-05-26
27/05/2022 07:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
27/05/2022 07:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact