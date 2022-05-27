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رياضة

لماذا يتناول لاعبو التنس الموز خلال المباريات؟ الجواب مفاجئ!

Lebanon 24
27-05-2022 | 02:00
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هل تساءلت يوماً ما هي فوائد الموز، حتى يتناوله لاعبو التنس بين الأشواط، خلال المباريات؟ 

بعيداً عن فوائده الغذائية في الحياة عموماً، يشكّل الموز- وليس أي فاكهة أخرى- عنصراً غذائياً أساسياً في مباريات التنس. فمهما أُنتجت بدائل في السوق التجارية، يبقى الموز الحاضر الأقوى لدى اللاعبين، وهذه هي الأسباب: 
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يحتوي على الكثير من البوتاسيوم
السبب الذي يجعل البوتاسيوم معدناً مهماً جداً للاعبي التنس، أنه يُساعد في مكافحة التشنّجات خلال المباريات؛ فبمجرّد أن يشعر اللاعب بالتشنج، يكاد يكون من المستحيل أن يواصل اللعب. ولا تزول التشنجات بالسرعة المطلوبة دائماً، كما أنه لا يمكن علاجها كإصابة.

يمنع البوتاسيوم تقلصات الجسم وإصابات العضلات الداخلية، وهو أمرٌ ضروري جداً؛ ولأن لاعب التنس يقفز كثيراً في المباراة، تصبح الرجلان مركز الثقل في الجسم، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرّضهما للتقلصات. 

وفي الوقت نفسه، يعمل البوتاسيوم بشكلٍ طبيعي أيضاً على تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية للاعبي التنس، والتي يمكن أن تحدث أثناء المباريات التي تُقام في أيامٍ تكون فيها درجة الحرارة عالية.

سهل الهضم ومصدر سريع للطاقة
يوفر الموز تجديداً طبيعياً للطاقة، كما أنه غذاء ممتاز يهضمه الجسم بشكلٍ سريع. ووفق دراسةٍ علمية نُشرت في العام 2010، تبيّن أن تناول موزتين فقط يمكنه أن يوفر طاقةً إضافية، تكفي لممارسة الرياضة طيلة 90 دقيقة.

فكل 100 غرام من الموز من شأنه أن يوفّر حوالي 89 كيلو كالوري من الطاقة لجسمنا، ليس هذا فقط؛ ما يميّز الموز أنه عنصر يهضمه الجسم بسهولة من دون أي مشاكل، ما يعني أنه يمدّ لاعب التنس بالطاقة المطلوبة وبوقتٍ قياسي.  


غني بالفيتامينات 
يحتوي الموز على كمية جيدة من فيتامين أ وفيتامين B6 وفيتامين ج وفيتامين هـ. 

توفر الموزة متوسطة الحجم حوالي ربع احتياجنا اليومي من فيتامين B6، الذي يمكّن جسمنا من صنع أجسام مضادة، من شأنها أن تساعد في مكافحة العدوى، كما يحافظ على هدوء الأعصاب أيضاً.

يلعب فيتامين B6 دوراً مهماً في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تنقل الأوكسجين عبر الجسم. عملياً، يسرّع الموز من عملية إنتاج الهيموغلوبين؛ وهو أمر مفيد للغاية للاعبي التنس، وأي رياضيين آخرين، يحرقون كمية أكبر من السعرات الحرارية خلال المباريات أو ممارستهم الرياضة.

حتى إن بعض اللاعبين والرياضيين يتناولون الموز قبل ممارستهم الرياضة مباشرةً، فمن شأن ذلك أن يرفع مستوى الطاقة والمعنويات أيضاً. 

يحتوي على الكربوهيدرات 
خلال مباراة التنس، يصرف لاعبو التنس الكثير من الطاقة في الركض، ويحتاجون بالتالي إلى تجديد هذه الطاقة بطريقةٍ ما. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تناول الطعام المليء بالكربوهيدرات التي يُمكن لأجسامنا تحويلها بسهولة إلى طاقة. 

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن تحويل الأطعمة المليئة بالبروتين بسهولة إلى مصدرٍ للطاقة؛ في حين تحتاج الأطعمة المليئة بالدهون إلى وقتٍ طويلٍ قبل أن تتحوّل إلى طاقة، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، وقد تسبّب في بعض الأحيان عسر الهضم.
 
يوفر ترطيباً طبيعياً 
يُعتبر الموز مصدراً طبيعياً للمياه، حيث يحتوي على 75% من الماء؛ ووفق موقع Healthline.com، فإن كل 100 غرام من الموز تحتوي على 75 غراماً من الماء، أي أنه يعمل كمرطبٍ طبيعي.

والعديد من لاعبي التنس يستهلكونه في المباريات، جنباً إلى جنب مع مشروبات الطاقة الأخرى بالإضافة إلى المياه المعدنية، وذلك بهدف تعويض المياه التي يفقدها الجسم خلال المباراة.

يقلّل من الضغط النفسي
يتعرّض لاعبو التنس للكثير من الضغوط، خصوصاً مع وجود دورات عالمية رسمية من شأنها تحديد مصيرهم ومكانتهم وترتيبهم في عالم الرياضة؛ وقد أثبتت الدراسات أن الموز غني بالتربتوفان، الذي يساعد على الاسترخاء والتركيز.

ويُعتبر هذا الحمض الأميني ضرورياً للحصول على بعض الهدوء، لأنه يتحكم في مستويات السيروتونين في أجسامنا. وبحسب موقع Webmd.com، فإنّ عدداً كبيراً من الباحثين يعتقد أنّ عدم التوازن في مستويات السيروتونين قد يؤثّر على حالتنا المزاجيّة بشكلٍ كبير.

وأخيراً يحتوي الموز أيضاً على حمض جاما أمينو بيوتريك (GABA)، الذي يوفر الهدوء والاسترخاء. وبالتالي، فإن تناول الموز يُساعد اللاعب في التركيز وضبط مستوى التوتر تلقائياً.
المصدر: عربي بوست
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