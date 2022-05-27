لماذا يتناول لاعبو التنس الموز خلال المباريات؟ الجواب مفاجئ!

Advertisement

هل تساءلت يوماً ما هي فوائد الموز، حتى يتناوله لاعبو التنس بين الأشواط، خلال المباريات؟بعيداً عن فوائده الغذائية في الحياة عموماً، يشكّل الموز- وليس أي فاكهة أخرى- عنصراً غذائياً أساسياً في مباريات التنس. فمهما أُنتجت بدائل في السوق التجارية، يبقى الموز الحاضر الأقوى لدى اللاعبين، وهذه هي الأسباب:السبب الذي يجعل البوتاسيوم معدناً مهماً جداً للاعبي التنس، أنه يُساعد في مكافحة التشنّجات خلال المباريات؛ فبمجرّد أن يشعر اللاعب بالتشنج، يكاد يكون من المستحيل أن يواصل اللعب. ولا تزول التشنجات بالسرعة المطلوبة دائماً، كما أنه لا يمكن علاجها كإصابة.يمنع البوتاسيوم تقلصات الجسم وإصابات العضلات الداخلية، وهو أمرٌ ضروري جداً؛ ولأن لاعب التنس يقفز كثيراً في المباراة، تصبح الرجلان مركز الثقل في الجسم، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرّضهما للتقلصات.وفي الوقت نفسه، يعمل البوتاسيوم بشكلٍ طبيعي أيضاً على تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية للاعبي التنس، والتي يمكن أن تحدث أثناء المباريات التي تُقام في أيامٍ تكون فيها درجة الحرارة عالية.يوفر الموز تجديداً طبيعياً للطاقة، كما أنه غذاء ممتاز يهضمه الجسم بشكلٍ سريع. ووفق دراسةٍ علمية نُشرت في العام 2010، تبيّن أن تناول موزتين فقط يمكنه أن يوفر طاقةً إضافية، تكفي لممارسة الرياضة طيلة 90 دقيقة.فكل 100 غرام من الموز من شأنه أن يوفّر حوالي 89 كيلو كالوري من الطاقة لجسمنا، ليس هذا فقط؛ ما يميّز الموز أنه عنصر يهضمه الجسم بسهولة من دون أي مشاكل، ما يعني أنه يمدّ لاعب التنس بالطاقة المطلوبة وبوقتٍ قياسي.غني بالفيتاميناتيحتوي الموز على كمية جيدة من فيتامين أ وفيتامين B6 وفيتامين ج وفيتامين هـ.توفر الموزة متوسطة الحجم حوالي ربع احتياجنا اليومي من فيتامين B6، الذي يمكّن جسمنا من صنع أجسام مضادة، من شأنها أن تساعد في مكافحة العدوى، كما يحافظ على هدوء الأعصاب أيضاً.يلعب فيتامين B6 دوراً مهماً في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ويساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تنقل الأوكسجين عبر الجسم. عملياً، يسرّع الموز من عملية إنتاج الهيموغلوبين؛ وهو أمر مفيد للغاية للاعبي التنس، وأي رياضيين آخرين، يحرقون كمية أكبر من السعرات الحرارية خلال المباريات أو ممارستهم الرياضة.حتى إن بعض اللاعبين والرياضيين يتناولون الموز قبل ممارستهم الرياضة مباشرةً، فمن شأن ذلك أن يرفع مستوى الطاقة والمعنويات أيضاً.خلال مباراة التنس، يصرف لاعبو التنس الكثير من الطاقة في الركض، ويحتاجون بالتالي إلى تجديد هذه الطاقة بطريقةٍ ما. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تناول الطعام المليء بالكربوهيدرات التي يُمكن لأجسامنا تحويلها بسهولة إلى طاقة.وعلى الجانب الآخر، لا يمكن تحويل الأطعمة المليئة بالبروتين بسهولة إلى مصدرٍ للطاقة؛ في حين تحتاج الأطعمة المليئة بالدهون إلى وقتٍ طويلٍ قبل أن تتحوّل إلى طاقة، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، وقد تسبّب في بعض الأحيان عسر الهضم.