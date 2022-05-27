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رياضة
مطاردة وغضب... سباق من نوع آخر لنجم الفورمولا 1!
Lebanon 24
27-05-2022
|
05:00
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بعدما وقع ضحية عملية سرقة في برشلونة، غداة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، خاض السائق الألماني سيباستيان فيتل، سباقاً آخر، ولكن هذه المرة لمطاردة لصوص.
حيث أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن سيباستيان فيتل استرشد بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاص بسماعاته الموجودة في الحقيبة المسروقة، بحسب ما ذكرت الشرطة، الثلاثاء 24 أيار.
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إذ كان السائق الذي شارك في سباق الأحد في مونتميلو الكاتالونية موجوداً في برشلونة، الإثنين، عندما سُرقت منه حقيبته لدى خروجه من سيارته، بحسب ما قال متحدث باسم شرطة الإقليم الكاتالوني لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
أقدم فيتل، بطل العالم أربع مرّات، على "مطاردتهم"، من خلال تفعيل خيار تحديد الموقع الجغرافي لسماعاته، التي كانت في حقيبة الظهر المسروقة، وأبلغ الشرطة.
بحسب صحيفة "إل بريوديكو" اليومية في برشلونة، طلب فيتل من امرأة كانت تمر إلى جانبه أن تعيره دراجتها الكهربائية التي انطلق بها بعد ذلك، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة.
فيما قال المتحدّث باسم الشرطة إن السائق اتبع أثر اللصوص حتى تمكن من وضع يديه على سماعات الرأس التي رموها، رغم احتفاظهم بالحقيبة.
كما أشارت "إل بريوديكو"، نقلاً عن مصادر في الشرطة، إلى أن اللصوص تخلّوا عن السماعات بالقرب من متجر في وسط برشلونة، مشتبهين بأنها قد تكون مزودة بنظام تحديد المواقع.
المصدر: عربي بوست
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