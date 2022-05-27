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رياضة
تهديدات بالقتل لرياضي كندي من أصل لبناني... هذا ما فعله!
Lebanon 24
27-05-2022
|
08:00
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تلقَّى نجم هوكي الجليد الكندي، ناظم قدري، ذو الأصول اللبنانية، تهديدات بالقتل وإساءات عنصرية ناتجة عن كراهية الإسلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصادمه بالخطأ مع لاعب آخر، في الجولة الثانية من تصفيات "كأس ستانلي" لهوكي الجليد في أميركا الشمالية، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
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ويلعب قدري في فريق "كولورادو أفالانش" الأميركي لهوكي الجليد، وخلال مباراة له، تورّط في تصادم أدى إلى إصابة جوردان بينينغتون، حارس مرمى فريق "سانت لويس بلوز".
ومع أن الاصطدام كان عَرَضياً ولم يُعاقَب قادري عليه، فإن اللاعب الكندي فوجئ بفيضٍ من الإساءات الموجّهة إليه هو وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شاركت زوجته هذه التعليقات المسيئة عبر صفحتها على موقع إنستغرام، عقب مباراة أخرى.
ونشرت زوجة قادري لقطات شاشة توضح الرسائل المسيئة التي أرسلها معجبو فريق البلوز، وتحمل تهديدات بالقتل، وتعليقات تزدري الإسلام وتحتقر زوجها، وكتبت: "مباراة رائعة الليلة، فخورة بك ناظم، لكني أردت أن أُسلط الضوء على ما حدث لعائلتنا خلال اليومين الماضيين. هذا السلوك لا يليق به الانتماء إلى ميدان الرياضة، ولا الانتماء إلى أي مكان، إذا لم تستنكر العنصرية فأنت متقبُّل لها".
المصدر: عربي بوست
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