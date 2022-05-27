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رياضة

ليفربول مهدد بفقدان نجمه فور نهاية مباراته ضدّ ريال مدريد... ما السبب؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 11:00
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كشفت تقارير إعلامية ألمانية، أن مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قد تكون الأخيرة لساديو ماني مع "الريدز"، في ظل ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ماني، الذي يقدم أداء رائعا هذا الموسم، يدخل العام الأخير من عقده مع ليفربول، ولكن حتى الآن، لم تجر أي مناقشات مهمة حول تمديد عقد المهاجم السنغالي.
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وارتبط الدولي السنغالي بالانتقال للبايرن مؤخرا، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرغي غنابري داخل ملعب "أليانز أرينا".

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ماني بصدد رفض تجديد عقده مع ليفربول، لإفساح الطريق أمام انتقاله إلى بطل الدوري الألماني.

وأشارت إلى رغبة ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، غدا السبت، على حساب ريال مدريد، ومن ثم توديع زملائه قبل التحول إلى بايرن ميونيخ.

وأكدت "بيلد" أن المهاجم السنغالي يرغب في خوض تحد جديد بقميص بايرن ميونيخ بعد 3 سنوات ناجحة أمضاها داخل ملعب "أنفيلد".

وكان ماني البالغ من العمر 30 عاما، انضم لليفربول في العام 2016 قادما من ساوثهامبتون، وتوج مع "الريدز" بعدة ألقاب بينها لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي.
 
(روسيا اليوم)
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