حكم نهائي دوري أبطال أوروبا يوجه رسالة لليفربول وريال مدريد

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صرح الفرنسي، كليمان توربان، حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بأن على الحكم اتخاذ القرارات الصحيحة، وليس بالضرورة الأكثر شعبية.وقال توربان في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "عليك أن تكون شجاعا وقادرا على التخفيف من حدة التوتر، فالهدوء يولد الهدوء في المواقف الصعبة والمليئة بالتوتر".وفي رسالة واضحة لعدم تأثره بهوية الفريقين، قال: "الحكم عليه أن يتخذ القرارات الصحيحة.. وليس بالضرورة القرارات الأكثر شعبية".واعتبر توربان أن التحكيم على أعلى مستوى هو: "إدارة المواقف القصوى، لأن هناك الكثير من الضغط والمشاعر من حولك".وأضاف حكم الساحة الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 40 عاما، أن: "حياة الحكم تتمحور حول الاستعداد لاتخاذ القرارات والثقة والتصرف على طبيعتك".وأصبح توربان حكما دوليا منذ 2010، وستكون مباراة باريس أول نهائي له كحكم رئيسي في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الحكم الرابع في نهائي نسخة 2018، عندما فاز ريال مدريد على ليفربول (3-1) على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.وأدار الحكم الفرنسي 7 مباريات في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بما في ذلك المواجهة بين تشيلسي وريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.وفي الموسم (2020-2021)، أدار نهائي الدوري الأوروبي، الذي جمع فريقي فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، وفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح (11-10).ومن المقرر أن يدير كليمان توربان المباراة النهائية المرتقبة، التي ستجمع ليفربول وريال مدريد غدا السبت، على ملعب فرنسا الدولي "Stade de France"، بالعاصمة باريس.