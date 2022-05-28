صلاح يهدد رقم أسطورة الكرة الفرنسية ويستعد لكتابة التاريخ بإنجاز فريد

توج النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تصدره ترتيب قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



وتشارك النجم المصري الجائزة مع جناح نادي توتنهام، الدولي، الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، بعدما سجل كل واحد منهما 23 هدفا.

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وتوج صلاح بالحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم من أصل خمسة قضاها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول الذي انضم إليه في العام 2017 قادما من روما.

ونال صلاح الجائزة في موسم 2017-2018 بتسجيله 32 هدفا، وفي 2018-2919 بإحرازه 22 هدفا، وهذا الموسم أيضا (23 هدفا).



وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن أسطورة الكرة الفرنسية، تيري هنري، هو اللاعب الوحيد الذي تحصل على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي أكثر من صلاح.