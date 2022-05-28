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رياضة

رئيس الـ"يويفا" يدخل على خط أزمة ريال مدريد وسان جيرمان

Lebanon 24
28-05-2022 | 16:00
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طالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين، الدوريات بالقلق حيال أوضاعها، ردا على تصريح رئيس رابطة الدوري الإسباني في أعقاب إقناع سان جيرمان لكيليان مبابي بتجديد عقده.

وانتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، قرار مبابي بتجديد عقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات إضافية عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد واعتبره "ازدراء" لبطل إسبانيا، كما وصف تيباس عقد اللاعب الدولي الفرنسي مع الفريق الباريسي بأنه "إهانة لكرة القدم".
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وهاجم تيباس أيضا رابطة الدوري الفرنسي، في تغريدة قائلا إن سان جيرمان دفع "مبالغ كبيرة من المال" للاحتفاظ بمبابي "بعد تكبده خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة، وتجاوزت فاتورة رواتبه 600 مليون يورو".

وفي حديثه مع وكالة "فرانس برس" في باريس قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم السبت بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد، قال رئيس الـ"يويفا"، تشيفيرين ردا على تصريحات تيباس "أنا لا أوافقه على الإطلاق. هناك الكثير من الإهانات على أي حال في كرة القدم، وأعتقد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال أوضاعه".

وأضاف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: "لا أعتقد أنه من الصواب أن تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب معرفتي، فإن عرض ريال مدريد لمبابي كان مشابها لعرض باريس سان جيرمان".

وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي، فينسان لابرون، قد رد بدوره على تيباس في رسالة الخميس، أعرب فيها عن "رفض، وعدم فهم" ما وصفه بـ"الهجمات" ضد باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى الفرنسي.
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