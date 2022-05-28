اقتراب نهاية أزمة تشيلسي

Advertisement

أكد تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه "تم التوصل إلى اتفاق نهائي محدد" لانتقال ملكية النادي اللندني إلى تحالف بقيادة تود بويلي المشارك في ملكية نادي لوس إنجلوس دودجرز وبدعم من كليرليك كابيتال.وحصل التحالف الذي تفوق في السباق على شراء النادي في وقت سابق من الشهر الجاري على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وموافقة الحكومة البريطانية لإتمام الصفقة الأسبوع الماضي.ويخضع المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي والذي تعتبره موسكو "عملية عسكرية خاصة".وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس.وقال تشيلسي في بيان: يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم التوصل الليلة الماضية لاتفاق نهائي محدد لبيع النادي لتحالف تود بويلي‭/‬كليرليك كابيتال.وأضاف البيان: من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين. وسيعلن النادي المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت.واحتاجت الصفقة أيضا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وبعد اتمام الصفقة سيكون بوسع تشيلسي إبرام صفقات انتقالات وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في 2003 وتوج بعدها النادي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات أيضا وبدوري أبطال أوروبا مرتين.