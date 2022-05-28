في مباراة حامية.. "الرياضي بيروت" يتخطى منافسه "دينامو لبنان"

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تأهل النادي الرياضي بيروت حامل اللقب للدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، للمرة العشرين في العصر الحديث للبطولة منذ 1992، بعدما تخطى منافسه دينامو لبنان 3 - 1 في الدور نصف النهائي "فاينال فور".وحسم الرياضي سلسلة ثانية نصف النهائي عصر اليوم امام جمهور غفير احتشد في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل المحسوب ارضا لدينامو بفوزه عليه بفترق تسع نقاط 73 - 64.ويلتقي الرياضي في الدور النهائي مع فريق بيروت فيرست كلوب الذي تخطى الحكمة بيروت بثلاثية نظيفة ايضا في السلسلة الاولى.ويحرز اللقب الفريق الذي يفوز بأربع مباريات من سبع ممكنة.وسبق لبيروت فيرست كلوب احراز لقبه الرسمي الاول الكبير، بفوزه على الرياضي في نهائي مسابقة كأس لبنان للموسم الحالي في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.