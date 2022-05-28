من فاز بدوري أبطال أوروبا؟

تُوج ريال مدريد الإسباني بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول 1-صفر.



وكان قد تأخر انطلاق مباراة فريقي ريال مدريد وليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "لمدة 35 دقيقة" بسبب "مشاكل أمنية" مرتبطة بـ"الوصول المتأخر للمشجعين"، بحسب ما أعلن مذيع ملعب استاد دو فرانس في باريس.

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