Advertisement

رياضة

إليكم قصة نشيد "دوري أبطال أوروبا" ومعانيه...

Lebanon 24
29-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-956976-637894028535739098.jpg
Doc-P-956976-637894028535739098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُعتبر نشيد دوري أبطال أوروبا واحداً من أشهر الأناشيد الرسمية في العالم، لدرجة أن كثيراً ممن لا يتابعون كرة القدم على الإطلاق سيتعرفون على النشيد بمجرد أن يستمعوا لأول 3 ثوانٍ منه.

Advertisement


فما قصة هذا النشيد، وما السر وراء الحماسة الكبيرة التي تعطيها للاعبين والمشاهدين؟

يُعزف نشيد دوري أبطال أوروبا المعروف الذي فاقت شهرته شهرة معزوفات موزارت وبيتهوفن وباخ وحتى تشايكوفسكي، قبل بداية كل مباراة من المسابقة الأوروبية الأقوى والأغلى على مستوى العالم، كما يتم عزفه أيضاً في بداية ونهاية جميع عمليات التغطيات الإعلامية للبطولة.

وهذه التحفة الفنية التي لا يمكن شراؤها أو تحميلها بشكل قانوني من أي موقع إلكتروني، قد كتبها الملحن البريطاني توني بريتن، خريج الكلية الملكية للموسيقى في المملكة المتحدة البريطانية. 
 
ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للفيفا "UEFA"، فقد تم تكليف بريتن في عام 1992 بتأليف مقطوعة خاصة للبطولة، وقد قامت فرقة أوركسترا "فيلهارمونيك" الملكية بعزف هذا النشيد الشهير، كما قام مغنون من أكاديمية سانت مارتن بغنائه على طريقة الكورس أو "الكورال".

وقال العازف الإنجليزي توني بريتن الذي قام بتلحين هذا النشيد الرسمي: "أعترف بأن صمودها طيلة هذه السنوات، ومكانتها التي أصبحت تحتلها لدى اللاعبين والجماهير على حد سواء، أمر أدهشني".

وأضاف الملحن الذي ينكر فكرة الإلهام الإلهي، في تصريح لموقع So Foot الرياضي الفرنسي: "حتى أكون صادقاً، عندما تم تكليفي بإنجاز هذه المهمة عام 1992، كانت مجرد عمل مثل بقية الأعمال التي أنجزها، ولم يستغرق معي اللحن أكثر من شهر واحد، لم أفكر في تلحين قطعة موسيقية تاريخية، ولم أحصل على إلهام إلهي من أجلها، فقط ركزت خلال إنجاز العمل، على أن تكون المعزوفة في مستوى الآمال".

ويتابع: "بفضل شعبية كرة القدم، ربما تكون هذه الأغنية واحدة من أشهر الأغاني في العالم، اليوم بات جميع الناس يتعرفون على هذا النشيد، حتى لو كنت واقفاً تصنع الشاي، بمجرد أن تسمعها ستشعر برغبة في الذهاب لمتابعة المباراة".

في حين قال الموقع الفرنسي إن دراسة أجرتها شركة طومسون، أظهرت أن 98% من الأوروبيين اليوم قادرون على معرفة النشيد حتى لو لم يكونوا متابعين لكرة القدم.
 
كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا
يحتوي نشيد دوري أبطال أوروبا على كلمات من 3 لغات، وهي اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي: الإنجليزية والألمانية والفرنسية.

وتقول كلمات الأغنية:

تلك هي أفضل الفرق

الحدث الرئيسي الأفضل

السيد

الأفضل

الفرق العظيمة

الأبطال

لقاء الكبار

حدث رياضي عظيم

الحدث الرئيسي

إنهم الأفضل

السيد

الفرق العظيمة

هؤلاء هم الأبطال

هؤلاء هم الأبطال

السيد

الأفضل، الأبطال.
 
المصدر: عربي بوست

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-05-29
08:00 | 2022-05-29
02:00 | 2022-05-29
23:22 | 2022-05-28
23:00 | 2022-05-28
16:00 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website