مدرب الأنصار جهاد محجوب يكشف عن هدف فريقه!

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خسر الأنصار حظوظه في كأس الاتحاد الاسيوي، وذلك بعد الخسارة أمام السيب العماني بنتيجة (4-0)، في دور المجموعات الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.ويستعد الأنصار للمشاركة بنهائي بطولة كأس لبنان أمام النجمة في 11 حزيران المقبل."كووورة" أجرى حوارا مع، للوقوف على بعض التفاصيل المهمة..- بعد الفوز بثلاثية العام الماضي.. كيف تصف الأنصار هذا الموسم؟لا شك أن الفريق تغير والكثير من العناصر تغيرت، بدأنا الموسم ببطء وكان بالإمكان تقديم مباريات أفضل.- ما هى أسباب تراجع الأنصار؟كي لا أقول تراجعا، بل هو بعض العوامل التي ساهمت في خفض مستوى اللعبة في لبنان بشكل عام.الأنصار قدم بعض مباريات ممتازة على الصعيد الفني، وبطبيعة الحال التغييرات الفنية كانت جزءا من تغيير شكل الفريق.- هل الأنصار مهدد بخسارة 3 نقاط حال لم يصل لمعدل إشراك لاعب شاب في المباراة الأخيرة؟لقد حاولنا قدر الإمكان إشراك اللاعبين الشباب في الدوري هذا الموسم، لدينا 90 دقيقة للاعب واحد، يجب أن نتمها في المباراة الأخيرة أمام شباب البرج أو حتى بإمكاننا إضافتها لمباراة الكأس.- كيف ترى قانون إشراك اللاعبين الشباب؟الاستفادة لم تكن كبيرة إلى حدها المأمول، كان الأجدر أن تعود بطولة دوري الامال (تحت 23 عاما)، حيث تعزز بذلك مشاركة اللاعبين بشكل كبير في البطولات وترفع من مستواهم قبل إشراكهم مع أنديتهم.- ما هو سبب ظهور الأنصار بهذه الصورة اسيويا؟هنا أود أن أطرح عليك سؤال مضاد، هل تلعب مباراة كرة قدم بتوقيت الساعة 11 مساء؟!بالإضافة إلى عوامل عديدة عشناها خلال المشاركة الاسيوية، أهمها أننا نلعب على ملاعب عشب طبيعي في البطولات القارية وعلى ملاعب عشب صناعي في لبنان.- ما هي الحلول؟الحلول أن يتم استعادة ملعب بيروت البلدي وملعب المدينة الرياضية وأن تقام عليهم مباريات في الموسم المقبل حتى ولو كلفت صيانتهم خزينة الاتحاد.- بعد فوز رئيس الأنصار نبيل بدر بمقعد في البرلمان.. هل سيكون صوت الرياضة؟بكل تأكيد هو فوز للرياضة اللبنانية، ونثق بأنه سيقر المشاريع الرياضية وينقلها إلى البرلمان من أجل تحسين واقعنا من ملاعب ومنشات وسيكون الاهتمام أكبر.- ما هو هدف الأنصار الحالي؟هدفنا الفوز بلقب كأس لبنان، لأن الكأس سيكون أجمل هدية لجماهيرنا بعد موسم شاق ومتعب.- ما هو طلبك من الاتحاد اللبناني لكرة القدم؟أطلب بأن يزيد عدد الأجانب في الموسم المقبل، التمثيل الاسيوي الجيد يحتاج لزيادة عدد الأجانب في الدوري بالإضافة إلى لاعب اسيوي.نأمل بأن يصل صوتنا في هذا الصدد وأن تجرى عدة تعديلات على نظام البطولة في الموسم الجديد.(كووورة)