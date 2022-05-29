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رياضة

جماهير ريال مدريد لم "ترحم" صلاح (صور)

Lebanon 24
29-05-2022 | 14:00
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لم تفوت جماهير ريال مدريد، مناسبة تتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول1-0، دون أن تستغل الفرصة للسخرية من نجم "الريدز"، محمد صلاح، الذي كان قد توعد الريال بـ"الثأر".
وكان صلاح، قد سارع بعد التحاق ريال مدريد بفريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بتوعد الفريق الملكي الاسباني بالثأر منه بعد خسارته أمامه في نهائي العام 2018، حيث نشر النجم المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها "لدينا حساب لتصفيته".
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كما شارك صلاح مع متابعيه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل هداف وجائزة أفضل صانع أهداف، اللتين توج بهما نهاية الأسبوع الماضي في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي، وعلق صلاح على الصورة قائلا: "لم ننته بعد"، في إشارة إلى تطلعه لإنهاء الموسم بلقب جديد من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.
ولسوء حظ صلاح، لم يتحقق الثأر، وخسر فريقه مجددا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، لتشعل جماهير الريال مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور ساخرة من النجم المصري.
ونشر أحد الرواد صورة لصلاح وهو يجري مقابلة صحفية وكتب ساخرا: المراسل لصلاح: كنت تهدد الريال كل هذا الوقت لكنك خسرت النهائي أمامه مرة أخرى!!
صلاح: أقسم أنني كنت أقصد ريال بيتيس!!! (أحد الأندية المتوسطة في الدوري الإسباني).
وكتب آخر: أين الانتقام يا صلاح؟!!
 
(روسيا اليوم)
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