Advertisement

رياضة

هل هدف بنزيمة صحيح؟.. خبير تحكيمي يجيب

Lebanon 24
29-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-957117-637894274742457347.jpg
Doc-P-957117-637894274742457347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهت مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، بفوز الأخير باللقب الأوروبي الأغلى، لكن هدف كريم بنزيمة الملغى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لايزال محط تحليل وجدل.
وقالت صحيفة "ماركا" إنه رغم عودة الحكم كليمنت توربين إلى الحكام في غرفة تقنية الفيديو "فار" إلا أنه أكد قراره بإلغاء الهدف.
Advertisement
وقال الخبير التحكيمي، بافل فرنانديز لراديو ماركا، إن رفض الهدف من قبل الحكم كان خطأ.
وبرر الخبير بأن الهدف صحيح كون لاعب ليفربول فابينيو كان آخر من لمس الكرة قبل أن يسددها بنزيمة تجاه المرمى.
لكن الخبير التحكيمي عاد ليقول إن "الشك الوحيد الذي لدي هو ما إذا كان هناك تسلل في بداية اللعب، رغم أن الصورة لا توضح ذلك".
وتَوّج ريال مدريد الإسباني نفسه "الملك" المطلق لدوري أبطال أوروبا بعدما أحرز اللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه السبت في "ستاد دو فرانس" في باريس على ليفربول الإنكليزي 1-صفر في المباراة النهائية.
ويدين ريال بتعزيزه رقمه القياسي بعدد ألقاب وتجديد فوزه على ليفربول الذي خسر نهائي 2018 أمام الفريق الإسباني 1-3 في كييف، إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل في الدقيقة 59 الهدف الوحيد في اللقاء الذي تأخر انطلاقه لمدة 36 دقيقة، بسبب "مشكلات أمنية" مرتبطة بـ"الوصول المتأخر للمشجعين" والتذاكر المزورة وفق "ويفا".
 
(الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-29
11:00 | 2022-05-29
08:00 | 2022-05-29
05:00 | 2022-05-29
02:00 | 2022-05-29
23:22 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website