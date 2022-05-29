26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"ما فعلته خطأ".. هنري ينتقد صلاح بعد ضياع الحلم الأوروبي
Lebanon 24
29-05-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري انتقادات لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، السبت.
وقال هنري إن صلاح أخطأ عندما أطلق تصريحات تعبر عن رغبته في "الثأر" من الفريق الملكي، في إشارة إلى خسارة اللقب ذاته أمام ريال مدريد عام 2018، عندما أصيب النجم المصري وغادر ملعب المباراة من الشوط الأول.
Advertisement
ورغم أداء النجم المصري المميز في نهائي باريس، فإن هنري، أسطورة أرسنال الإنجليزي، لامه على تعليقاته قبل المباراة.
وقال في تصريحات تلفزيونية: "أقول دائما شيئا، لا تتحدث قبل النهائي. اهزم ريال مدريد ثم تحدث وقل لقد كان انتقاما وكل ذلك".
وتابع قاصدا توجيه حديثه لصلاح: "عندما تتحدث قبل المباراة النهائية عليك أن تفوز بها".
ومن جهة أخرى، أثنى هنري على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وأنقذ فريقه من أهداف محققة.
وتابع: "ليفربول كان لديه الكثير لكنهم واجهوا كورتوا. تذكر ما قلته في نصف النهائي، الناس لا يمنحونه التقدير الذي يستحقه. إنه أحد أفضل الحراس في العالم".
وحصل الحارس البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في المباراة لجهوده أمام ليفربول، ولا سيما تصديه لهدف مؤكد من صلاح قبيل النهاية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
Lebanon 24
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
06:24 | 2022-05-30
30/05/2022 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
01:55 | 2022-05-30
30/05/2022 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
01:30 | 2022-05-30
30/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
03:00 | 2022-05-30
30/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
02:00 | 2022-05-30
30/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-05-30
هل وافق زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟
11:00 | 2022-05-30
صلاح ينال جائرة في الدوري الانجليزي! (فيديو)
08:00 | 2022-05-30
برشلونة ينهي اتفاقه مع 6 لاعبين في الصيف.. من هم؟
05:00 | 2022-05-30
شوماخر يتعرض لحادث مروع خلال سباق جائزة موناكو.. كيف هو وضعه الصحي؟
02:00 | 2022-05-30
اضطر للخروج من سيارته.. هكذا وصل نادال إلى الملعب لحضور نهائي أبطال أوروبا
16:00 | 2022-05-29
هل هدف بنزيمة صحيح؟.. خبير تحكيمي يجيب
فيديو
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
30/05/2022 22:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
05:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact