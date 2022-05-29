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رياضة

"ما فعلته خطأ".. هنري ينتقد صلاح بعد ضياع الحلم الأوروبي

Lebanon 24
29-05-2022 | 23:00
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وجه النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري انتقادات لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، السبت.


وقال هنري إن صلاح أخطأ عندما أطلق تصريحات تعبر عن رغبته في "الثأر" من الفريق الملكي، في إشارة إلى خسارة اللقب ذاته أمام ريال مدريد عام 2018، عندما أصيب النجم المصري وغادر ملعب المباراة من الشوط الأول.
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ورغم أداء النجم المصري المميز في نهائي باريس، فإن هنري، أسطورة أرسنال الإنجليزي، لامه على تعليقاته قبل المباراة.
وقال في تصريحات تلفزيونية: "أقول دائما شيئا، لا تتحدث قبل النهائي. اهزم ريال مدريد ثم تحدث وقل لقد كان انتقاما وكل ذلك".

وتابع قاصدا توجيه حديثه لصلاح: "عندما تتحدث قبل المباراة النهائية عليك أن تفوز بها".

ومن جهة أخرى، أثنى هنري على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وأنقذ فريقه من أهداف محققة.
وتابع: "ليفربول كان لديه الكثير لكنهم واجهوا كورتوا. تذكر ما قلته في نصف النهائي، الناس لا يمنحونه التقدير الذي يستحقه. إنه أحد أفضل الحراس في العالم".

وحصل الحارس البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في المباراة لجهوده أمام ليفربول، ولا سيما تصديه لهدف مؤكد من صلاح قبيل النهاية.
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