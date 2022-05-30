Advertisement

رياضة

شوماخر يتعرض لحادث مروع خلال سباق جائزة موناكو.. كيف هو وضعه الصحي؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-957276-637894877330653843.jpg
Doc-P-957276-637894877330653843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض سائق فورمولا 1، الألماني ميك شوماخر، لحادث مروع خرج منه سالما، خلال اللفة ال27 من سباق جائزة موناكو الكبرى.

وفقد شوماخر سيطرته على سيارته في اللفة ال27.
 
Advertisement
 


وانتهت اللفة الـ 30 من السباق بتصدر المكسيكي بيريز للترتيب، بينما جاء كارلوس ساينز في المركز الثاني.
 
(ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-30
11:00 | 2022-05-30
08:00 | 2022-05-30
02:00 | 2022-05-30
23:00 | 2022-05-29
16:00 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website