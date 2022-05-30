شوماخر يتعرض لحادث مروع خلال سباق جائزة موناكو.. كيف هو وضعه الصحي؟

تعرض سائق فورمولا 1، الألماني ميك شوماخر، لحادث مروع خرج منه سالما، خلال اللفة ال27 من سباق جائزة موناكو الكبرى.



وفقد شوماخر سيطرته على سيارته في اللفة ال27.

Advertisement





وانتهت اللفة الـ 30 من السباق بتصدر المكسيكي بيريز للترتيب، بينما جاء كارلوس ساينز في المركز الثاني. وانتهت اللفة الـ 30 من السباق بتصدر المكسيكي بيريز للترتيب، بينما جاء كارلوس ساينز في المركز الثاني.

(ملاعب)