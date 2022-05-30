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رياضة
برشلونة ينهي اتفاقه مع 6 لاعبين في الصيف.. من هم؟
Lebanon 24
30-05-2022
|
08:00
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أكدت تقارير صحفية توصل نادي برشلونة لاتفاق مع 6 لاعبين لدعم صفوفه في الموسم الجديد 2022-2023.
وحسبما نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن جوردي كرويف المستشار الرياضي لنادي برشلونة، ومساعده يوفا يوستي، توصلا لاتفاق شخصي مع ستة لاعبين من أجل دعم تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا في الموسم المقبل.
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وأضافت الصحيفة، أن البارسا حسم اتفاقه مع كل من ماركوس ألونسو (تشيلسي)، أزبليكويتا (تشيلسي)، كاليدو كوليبالي (نابولي)، روبن نيفيز (وولفرهامبتون)، رافينيا (ليدز يونايتد)، وروبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ).
وأشارت إلى أنه على الرغم من التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية مع السداسي المذكور، إلا أن برشلونة لا يزال أمامه مشوار طويل في ملف التفاوض مع أنديتهم لحسم الصفقات بشكل نهائي.
ويسعى برشلونة لتهيئة ظروفه الاقتصادية والاستغناء عن عدد من اللاعبين، حتى يستطيع استيعاب هذه القائمة داخل صفوفه في الموسم المقبل.
وفشل فريق برشلونة في تحقيق أي بطولة موسم 2021-2022، وأنهى الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز الدوري الإسباني في مركز الوصافة، ليحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.
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