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رياضة
هل وافق زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟
Lebanon 24
30-05-2022
|
14:00
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كشفت صحيفة "Eurosport" عن نتائج الجلسة التي جمعت بين ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي زين الدين زيدان السبت، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويرغب ناصر الخليفي بشدة التعاقد مع زيدان، ليتولى مهمة تدريب باريس سان جيرمان، خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ لم يتول الفرنسي، ابلالغ من العمر 49 عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الماضي.
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وقالت الصحيفة العالمية، في تقرير لها الأحد، إن زين الدين زيدان رفض تدريب نادي باريس سان جيرمان، مؤكدة أن المدرب الفرنسي غير مقتنع بمشروع الفريق الباريسي، بالرغم من التجديد لمواطنه كيليان مبابي في صفقة مدوية للنادي الفرنسي، كان المنافس الأول فيها فريق ريال مدريد.
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نادي باريس سان جيرمان يجهز على طاولة المفاوضات عرضا تاريخيا لـ"زيدان"، تبلغ قيمته 25 مليون يورو في الموسم، الأمر الذي من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة الأعلى أجرا في العالم متفوقا على الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي يحصل على 24 مليون يورو في الموسم، من أتلتيكو مدريد.
(روسيا اليوم)
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