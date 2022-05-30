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رياضة
ليفاندوفسكي يحسمها: قصتي مع بايرن ميونيخ "انتهت"
Lebanon 24
30-05-2022
|
23:00
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أكد هداف بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن مشواره مع فريقه البافاري انتهى، وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.
وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، الاثنين، قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا استطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي لمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد أن الانتقال أفضل الحلول لجميع الأطراف".
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وكان ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 2020 2021 حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعرب سابقا عن رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي.
وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا: "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل".
وفي المقابل قال البوسني صالحميدجيتش لقناة سكاي: "يملك ليفا عقدا حتى يونيو 2023".
وعن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم قال صالحميدجيتش "لا يشغلني هذا الأمر، لم نغير موقعنا أبدا".
وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده، فأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفة "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز +فيفا+ 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".
وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلا عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.
وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخرا اتصالات مع برشلونة، في حين اعتبر مدرب الأخير تشافي هرنانديز أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني.
(الحرة)
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