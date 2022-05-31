26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وكيل لاعب لبناني: مماطلة رئيس النجمة دفعتني للتفاوض مع العهد
Lebanon 24
31-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد معن حلاوي، وكيل اللاعب محمود سبليني، أن المفاوضات مع نادي العهد كانت سهلة ومرنة.
وكان رئيس نادي العهد المحامي تميم سليمان، قد كشف عن تعاقده مع لاعب فريق النجمة محمود سبليني لمدة 3 سنوات، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وقال حلاوي في تصريحات تلفزيونية لقناة "MTV اللبنانية"، إن نادي النجمة قد أعلن في وقت سابق تجديد عقده مع سبليني ونشر صورة قديمة للاعب.
وأضاف "خضت مفاوضات صعبة مع رئيس النجمة الذي ماطل في دفع المبالغ المالية المتفق عليها، مما اضطرني للدخول في مفاوضات مع العهد، حيث انتهت القضية بغضون 24 ساعة".
وأشار إلى أن رئيس نادي النجمة أسعد صقال، قد حظره عبر تطبيق "واتس اب"، قائلا "عملي بلوك".
وأضاف "لا زلت مدير أعمال لاعب النجمة مهدي الزين وأنا أتعامل بمهنية مع كل الأندية، وذلك من أجل تحصيل حقوق اللاعبين الموكل عنهم وجذب أفضل العروض لهم".
(كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة مسلسل "للموت" الطفلة الموهوبة تالين أبو رجيلي تحتفل بالـ"أول قربانة" (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "للموت" الطفلة الموهوبة تالين أبو رجيلي تحتفل بالـ"أول قربانة" (فيديو)
09:00 | 2022-05-30
30/05/2022 09:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسمية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
13:31 | 2022-05-30
30/05/2022 01:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
11:07 | 2022-05-30
30/05/2022 11:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل
02:15 | 2022-05-31
31/05/2022 02:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
Lebanon 24
عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم
14:09 | 2022-05-30
30/05/2022 02:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-05-31
يتواجد مع زوجته.. إليكم سبب غياب رياض محرز عن معسكر منتخب الجزائر
23:00 | 2022-05-30
ليفاندوفسكي يحسمها: قصتي مع بايرن ميونيخ "انتهت"
16:00 | 2022-05-30
بيريز: لنحقق الـ15
14:00 | 2022-05-30
هل وافق زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟
11:00 | 2022-05-30
صلاح ينال جائرة في الدوري الانجليزي! (فيديو)
08:00 | 2022-05-30
برشلونة ينهي اتفاقه مع 6 لاعبين في الصيف.. من هم؟
فيديو
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
31/05/2022 14:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
31/05/2022 14:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
31/05/2022 14:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact