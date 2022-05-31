وكيل لاعب لبناني: مماطلة رئيس النجمة دفعتني للتفاوض مع العهد

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أكد معن حلاوي، وكيل اللاعب محمود سبليني، أن المفاوضات مع نادي العهد كانت سهلة ومرنة.وكان رئيس نادي العهد المحامي تميم سليمان، قد كشف عن تعاقده مع لاعب فريق النجمة محمود سبليني لمدة 3 سنوات، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.وقال حلاوي في تصريحات تلفزيونية لقناة "MTV اللبنانية"، إن نادي النجمة قد أعلن في وقت سابق تجديد عقده مع سبليني ونشر صورة قديمة للاعب.وأضاف "خضت مفاوضات صعبة مع رئيس النجمة الذي ماطل في دفع المبالغ المالية المتفق عليها، مما اضطرني للدخول في مفاوضات مع العهد، حيث انتهت القضية بغضون 24 ساعة".وأشار إلى أن رئيس نادي النجمة أسعد صقال، قد حظره عبر تطبيق "واتس اب"، قائلا "عملي بلوك".وأضاف "لا زلت مدير أعمال لاعب النجمة مهدي الزين وأنا أتعامل بمهنية مع كل الأندية، وذلك من أجل تحصيل حقوق اللاعبين الموكل عنهم وجذب أفضل العروض لهم".