ميسي يفاجئ الجميع: هذا اللاعب الأحق بالكرة الذهبية

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رشح ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.وصرح ميسي في مقابلة مع قناة TYC سبورتس: "لا توجد شكوك هذا العام، بنزيما قدم موسما رائعا، وكان حاسما للغاية في مشوار فريقه بدوري الأبطال منذ بداية الأدوار الإقصائية".وبشأن تصريحات روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، حول الكرة الذهبية، رد ليو: "من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه، ويقول ما يريده أو ما يقتنع به".وأضاف: "بصراحة لا أتفق مع ما قاله ليفاندوفسكي، ولكني لم أعطه أهمية كبيرة، من حقه أن يقول ما يريده، وأنا غير مهتم".وشدد النجم الأرجنتيني: "لكن الكلمات التي قلتها في لحظة فوزي بالجائزة كانت من القلب، لقد أكدت أن ليفاندوفسكي كان يستحق الكرة الذهبية من قبل، لأنه قبل عام كنت أعتقد أنه كان أفضل ولكن العام الذي فزت فيه لم يكن الأفضل".وأتم قائد منتخب الأرجنتين تصريحاته: "لقد قلت ما اقتنعت به، وليتعامل ليفاندوفسكي مع كلامي بالطريقة التي يريدها".وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.وصرح ميسي خلال حفل الكرة الذهبية العام الماضي: "إنه لشرف لي أن أنافس ليفاندوفسكي. لقد استحق الفوز بالكرة الذهبية العام الماضي، وينبغي أن تمنحك فرانس فوتبول الجائزة. لقد كنت الفائز".وعلق المهاجم البولندي على تصريح ميسي: "أود أن يكون تصريح ميسي في حفل الكرة الذهبية صادقا ولطيفا من لاعب عظيم، وليس مجرد كلمات فارغة".