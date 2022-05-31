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رياضة

يتواجد مع زوجته.. إليكم سبب غياب رياض محرز عن معسكر منتخب الجزائر

Lebanon 24
31-05-2022 | 02:00
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كشف جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر عن سبب غياب رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن معسكر "محاربي الصحراء"، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ونفى بلماضي وجود أزمة تتعلق بغياب محرز، عن مباراتي أوغندا وتنزانيا المقررتين يومي 4 و8 حزيران 2022 ضمن التصفيات الإفريقية، والتي عرفت عدم استدعاء محرز.
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وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الخميس 26 مايو/أيار 2022، قائمة المنتخب استعداداً لخوض مباراتي أوغندا وتنزانيا.
 
ويومها أوضح الاتحاد الجزائري سبب غياب محرز في بيان نشره عبر الموقع الرسمي، جاء فيه: "تلقينا تقريراً طبياً من نادي مانشستر سيتي يفيد بأن محرز لن يكون بإمكانه الانضمام إلى معسكر المنتخب الاستعدادي للمواجهتين القادمتين"، مع عدم ذكر السبب بشكل واضح.

وأثارت هذه الأنباء جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، زادت حدته بعد نشر صور لمحرز أثناء تواجده مع زوجته وعائلته في مدينة مراكش المغربية لقضاء إجازة.

وأكد بلماضي أنه لا توجد قضية اسمها "رياض محرز"، وقال في مؤتمر صحفي: "الإجابة حول إصابة محرز يملكها مانشستر سيتي، بالنسبة لي هذه ليست قضية".

وأضاف: "أعرف أنه لم يشارك في مباراتين بعد لقاء الإياب أمام ريال مدريد (في دوري أبطال أوروبا)، ثم لعب لقاءين آخرين ضد وستهام وأستون فيلا بالحقن".

وتابع بلماضي: "لو كنا أمام مباراة هامة أعرف أن رياض سيُخاطر بنفسه وسيطلب اللعب، لقد لعب سابقاً وهو غير جاهز، كنا قادرين على استدعائه وفحصه لكني لم أقُم بهذا مع أي لاعب من قبل".

وأتم المدرب الجزائري حول وجود محرز في إجازة: "لقد قدم الكثير للمنتخب وكان حاسماً، لا يجب أن نخلط الأمور، حالياً هو في عطلة وهو حر إلى أين يذهب، هذا شيء يخصه هو".
المصدر: عربي بوست
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