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رياضة

دي ماريا سيعتزل دوليا هذا العام... وهذا هو الموعد

Lebanon 24
31-05-2022 | 11:00
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قال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد السابق، الليلة الماضية، إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وقال دي ماريا للصحفيين قبل مباراة الأرجنتين وإيطاليا في استاد ويمبلي، الأربعاء: "عقب كأس العالم هذا العام سيحين الوقت للاعتزال دوليا، يوجد الكثير من اللاعبين الشبان يتحسنون شيئا فشيئا وسيثبتون جدارتهم بالأداء على هذا المستوى".
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وخاض دي ماريا (34 عاما) 121 مباراة مع الأرجنتين وسجل 24 هدفا.
وأحرز هدف الفوز في يوليو من العام الماضي ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أميركا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.

وسيرحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكنه لم يقرر بعد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.

لكنه قال إن الاستمرار على المستوى الدولي "سيكون أنانية بعض الشيء بعد سنوات عديدة وتحقيق ما أردت تحقيقه. بعد (المونديال) سأتخذ خطوة بعيدا عن المنتخب الوطني".
 
(سكاي نيوز)
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