الـ"يويفا" يعلن عن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن اختياره لمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، كـأفضل لاعب في نسخة هذا العام من دوري الأبطال.

وقال الـ"يويفا" في بيان على موقعه الرسمي: "اختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاعب ريال مدريد كريم بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/2022".

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وقدم بنزيما موسما مبهرا، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال قبل تتويجه على حساب ليفربول (1-0)، وتصدر المهاجم الدولي الفرنسي قائمة هدافي المسابقة القارية برصيد 15 هدفا.

وتوج بنزيما بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته، بينما حصد النادي الملكي اللقب القاري للمرة الـ14 في تاريخه معززا رقمه القياسي.

(روسيا اليوم)