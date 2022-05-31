"الرياضي" أسقط "بيروت فيرست كلوب" في افتتاح سلسلة نهائي بطولة السلة

أسقط الرياضي بيروت حامل اللقب مضيفه بيروت فيرست كلوب بفارق نقطتين 71 - 69، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع الشياح الرياضي البلدي، في اولى مباريات الدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.

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وتقدم بيروت بفارق كبير في الربعين الثاني والرابع بلغ 16 نقطة مستفيدا من تفوق لاعبيه افرادا ومجموعة وعلى رأسهم التونسي صالح الماجري ووائل عرقجي. الا ان الرياضي امتلك شخصية البطل صاحب الخبرة في المناسبات الكبرى، ونجح لاعبوه في العودة من بعيد، وانتزعوا فوزا عزيزا في عرين الخصم، مستفيدين من تألق البوسني كيكانوفيتش والمصري المجنس لبنانيا المخضرم اسماعيل احمد.

وتقام المباراة الثانية التاسعة والنصف من مساء الاربعاء الاول من حزيران في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.

ويحرز اللقب الفريق الذي يفوز بأربع مباريات من سبع ممكنة.