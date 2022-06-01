إستقالة جماعية لإدارة نادي السلام زغرتا.. ما السبب؟

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بدأ المنتمون لنادي السلام زغرتا الترتيب لمرحلة ما بعد استقالة إدارة النادي الجماعية، التي أعلنت مساء اليوم الثلاثاء.وقالت مصادر لـ كووورة إن المجال بات متاحا الآن أمام محبي النادي من رجال الأعمال لتولي إدارة النادي.وأكدت المصادر أن المونسنيور اسطفان فرنجية قد اتخذ قرار الاستقالة بسبب صعوبة الوضع المالي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.وأوضحت أن "فرنجية منفتح على تشكيل إدارة جديدة تكون فاعلة ومحبة للنادي".وكشفت "الغموض يحوم حول مستقبل الفريق، لأنه لا توجد أي تمارين أو تعيينات في الجهاز الفني قبل حل المعضلة الإدارية".وكان فرنجية قد قال في بيان اليوم "أقدم استقالتي من رئاسة النادي، لأفسح المجال لإدارة جديدة تخدم السلام، ومن خلاله تخدم شبيبة زغرتا الزاوية والشمال، وشكرا".جدير بالذكر أن نادي السلام زغرتا صعد لدوري الدرجة الأولى اللبناني 2022-2023، بعدما احتل وصافة الدرجة الثانية خلف الشباب الغازية هذا الموسم.