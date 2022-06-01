ما حقيقة بيع برشلونة أصول النادي؟

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يعمل نادي برشلونة الإسباني على مدار الساعة من أجل تعديل وضعه الاقتصادي والحصول على دخل جديد من شأنه أن يسمح بتصحيح الوضع المالي في النادي الكتالوني.برشلونة يحاول تحسين وضعه الاقتصادي من أجل الحصول على فرصة للمناورة والقيام بالتعاقدات التي من شأنها أن تعزز قائمة الفريق في الموسم المقبل.وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة اليوم الثلاثاء.ما هو الهدف من الاجتماع؟الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن الاجتماع يهدف في الأساس إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، وثم الإعلان عن اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في منتصف حزيران.ويأتي الاجتماع غير العادي من أجل مطالبة الشركاء بالحصول على الإذن ببيع ترخيص تجارة برشلونة، وأيضًا جزء من إدارة حقوق البث التلفزيوني.ويملك برشلونة فرصة لإغلاق الاتفاقيات الجديدة حتى يوليو، ولن يكون ذلك مشكلة بالنسبة إلى اللعب المالي النظيف، حيث ستوافق رابطة الدوري الإسباني على تعديل حد رواتب الفريق.لكن التأخير سيكون بمثابة انتكاسة على المستوى المحاسبي عند إغلاق السنة المالية لموسم 2021-22.