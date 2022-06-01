ماغواير يرد على صيحات الاستهجان والتهديدات بتفجير منزله

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وخاض ماغواير موسما صعبا مع مانشستر يونايتد تعرض خلاله لانتقادات قاسية، حيث أنهى الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس وخرج من الموسم من دون ألقاب.



ورغم ذلك احتفظ المدافع صاحب الـ29 عاما بثقة المدرب غاريث ساوثغيت لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وألمانيا وإيطاليا في وقت لاحق من شهر حزيران. أعرب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد عن استغرابه من تلقيه صيحات استهجان من جماهير إنجلترا بسبب أدائه مع فريقه الموسم الماضي، لكنه قال إنه لن يسمح لهذه التجربة بتدمير علاقته "المذهلة" بالجماهير.وخاض ماغواير موسما صعبا مع مانشستر يونايتد تعرض خلاله لانتقادات قاسية، حيث أنهى الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس وخرج من الموسم من دون ألقاب.ورغم ذلك احتفظ المدافع صاحب الـ29 عاما بثقة المدرب غاريث ساوثغيت لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وألمانيا وإيطاليا في وقت لاحق من شهر حزيران.





وتابع: "أعلم أن عائلتي وأصدقائي ربما تأثروا بهذا الأمر، لكنني كنت مندهشا حقا. لكن قضيت أوقاتا رائعة مع الجماهير ولن أسمح للأقلية التي فعلت ذلك في مباراة كوت ديفوار بالتأثير على علاقتي مع جماهير إنجلترا".



لكن ماغواير أوضح أن تلقيه تهديدات بتفجير منزل عائلته عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول الموسم الماضي كان غير مقبول. وقال ماغواير، الذي تعرض لصيحات استهجان من الجماهير خلال مباراة ودية أمام كوت ديفوار في مارس الماضي، للصحفيين: "شعرت بالصدمة قليلا. إذا حدث ذلك في وقت سابق من مسيرتي لكنت عانيت في تلك الليلة".وتابع: "أعلم أن عائلتي وأصدقائي ربما تأثروا بهذا الأمر، لكنني كنت مندهشا حقا. لكن قضيت أوقاتا رائعة مع الجماهير ولن أسمح للأقلية التي فعلت ذلك في مباراة كوت ديفوار بالتأثير على علاقتي مع جماهير إنجلترا".لكن ماغواير أوضح أن تلقيه تهديدات بتفجير منزل عائلته عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول الموسم الماضي كان غير مقبول.

وأضاف قلب الدفاع: "نحن بشر ولدي عائلة. عقلي لا يجعل مثل هذه الأشياء تؤثر علي كثيرا، لكن عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه فإنه يتعلق أكثر بالعائلة".



وأوضح: "أنا سعيد، لأن أطفالي في سن لا يقرأون فيه مثل هذه الأشياء ولا يتابعون الأخبار عبر الشاشات".



وتلتقي إنجلترا مع المجر في بودابست السبت، قبل السفر إلى ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.