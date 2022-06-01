Advertisement

رياضة

بعد انضمامه بمبلغ قياسي... بوغبا يترك مانشستر يونايتد بلا مقابل

Lebanon 24
01-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-958254-637897172363456599.jpg
Doc-P-958254-637897172363456599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر لاعب كرة القدم الفرنسي، بول بوغبا، ترك نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بلا مقابل، بعد أن كان انضم إليه مقابل مبلغ كسر الرقم القياسي العالمي.

وأعلن "مانشستر يونايتد" أن لاعب خط الوسط الفرنسي سيرحل عن أولد ترافورد في نهاية الشهر عند انتهاء عقده.
Advertisement

وقال النادي في بيان مطول يتضمن تفاصيل كل النجاح الذي أحرزه في مسيرته "نتمنى له الأفضل في الخطوات المقبلة برحلة مميزة".

كان بوغبا قد عاد إلى النادي الإنجليزي عام 2016 عندما كان خوسيه مورينيو مدربا مقابل 105 مليون يورو تقريبا، ووسط ترحيب كبير قادما من يوفنتوس، حيث كان قد انتقل من يونايتد عام 2012، بعد انضمامه لأكاديمية الفريق الإنجليزي بعمر 16 عاما.

شارك بوغبا في 226 مباراة وأحرز 39 هدفا في ست سنوات شابتها إصابة خلال فترته الثانية مع يونايتد. وفاز خلال تلك الفترة أيضا بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 لكن أداءه مع يونايتد لم يكن يضاهي أدائه مع منتخب بلاده، ولم يتمكن مدربو يونايتد أبدا من إيجاد أفضل دور له.

وفاز بلقبين- كأس الرابطة ودوري أوروبا- في أول موسم بعد عودته إلى اليونايتد.

حصل يونايتد على 800 ألف جنيه إسترليني فقط تعويضا عن لاعب كان آنذاك مجرد مراهق واعد.

وشهدت آخر مبارياته مع اليونايتد خسارة 4 أهداف مقابل هدف أمام ليفربول في أبريل، لكنه خرج من الشوط الأول بإصابة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-01
11:00 | 2022-06-01
08:00 | 2022-06-01
05:00 | 2022-06-01
02:00 | 2022-06-01
23:00 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website