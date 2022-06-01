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رياضة
بعد انضمامه بمبلغ قياسي... بوغبا يترك مانشستر يونايتد بلا مقابل
Lebanon 24
01-06-2022
|
16:00
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قرر لاعب كرة القدم الفرنسي، بول بوغبا، ترك نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بلا مقابل، بعد أن كان انضم إليه مقابل مبلغ كسر الرقم القياسي العالمي.
وأعلن "مانشستر يونايتد" أن لاعب خط الوسط الفرنسي سيرحل عن أولد ترافورد في نهاية الشهر عند انتهاء عقده.
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وقال النادي في بيان مطول يتضمن تفاصيل كل النجاح الذي أحرزه في مسيرته "نتمنى له الأفضل في الخطوات المقبلة برحلة مميزة".
كان بوغبا قد عاد إلى النادي الإنجليزي عام 2016 عندما كان خوسيه مورينيو مدربا مقابل 105 مليون يورو تقريبا، ووسط ترحيب كبير قادما من يوفنتوس، حيث كان قد انتقل من يونايتد عام 2012، بعد انضمامه لأكاديمية الفريق الإنجليزي بعمر 16 عاما.
شارك بوغبا في 226 مباراة وأحرز 39 هدفا في ست سنوات شابتها إصابة خلال فترته الثانية مع يونايتد. وفاز خلال تلك الفترة أيضا بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 لكن أداءه مع يونايتد لم يكن يضاهي أدائه مع منتخب بلاده، ولم يتمكن مدربو يونايتد أبدا من إيجاد أفضل دور له.
وفاز بلقبين- كأس الرابطة ودوري أوروبا- في أول موسم بعد عودته إلى اليونايتد.
حصل يونايتد على 800 ألف جنيه إسترليني فقط تعويضا عن لاعب كان آنذاك مجرد مراهق واعد.
وشهدت آخر مبارياته مع اليونايتد خسارة 4 أهداف مقابل هدف أمام ليفربول في أبريل، لكنه خرج من الشوط الأول بإصابة.
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