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رياضة

غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

Lebanon 24
01-06-2022 | 23:00
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أعلن الويلزي، غاريث بيل، رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية عقده، في حزيران الجاري.

ونشر اللاعب بيانا رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع جماهير المرينغي.

وقال بيل في بيانه: "أنا أكتب هذه الرسالة من أجل شكر جميع زملائي واللاعبين والمدربين الذين عاصرتهم في النادي والجماهير التي دعمتني".
 
وأضاف الويلزي: "حققت حلمي منذ 9 سنوات بارتداء قميص ريال مدريد واللعب على ملعب سانتياغو برنابيو والفوز بالألقاب مع النادي الملكي، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا".
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وتابع بيل: "أريد أيضا أن أشكر رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، الذي أعطاني الفرصة من أجل تحقيق حلمي باللعب لريال مدريد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة".

يذكر أن بيل تعرض لعدة انتقادات من جماهير ريال مدريد مؤخرا، تزامنا مع قلة مشاركاته والحديث عن ادعاء الإصابة واهتمامه بمنتخب بلاده ولعبة الغولف أكثر من المشاركة مع الفريق الإسباني.
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